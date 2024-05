A háromfordulós magyar nyelvi verseny egy írásbeli feladatsorral kezdődött, amit egy beadandó pályamunka elkészítése követett. A versenyzők izgalmas témák közül válogathattak. Klement Tamás az internetes sajtóban megjelenő manipuláció nyelvi eszközeiről készítette 30 oldalas tanulmányát, amelyet végül egy nyelvészekből álló bizottság előtt kellett megvédenie. A fiatal tanuló kiemelte, a téma különösen aktuális, és többek között a saját korosztályát is érintheti. A dolgozatot a verseny után továbbfejlesztette, és az a változata a PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Konferenciáján Nyelvtudomány szekcióban szintén első helyezést szerzett.

Klement Tamás tündökölt a magyar nyelv OKTV-n

Fotó: Székelyhidi Zsolt

A nyelvtanról sokan nincsenek jó véleménnyel, pedig a nyelv óriási hatással bír

A Leőwey Gimnázium tanulója a Magyar Nyelvészeti Diákolimpián is sikeresen teljesített, egészen a magyarországi válogatóverseny döntőjéig jutott. A versennyel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon kevesen hallanak erről a megmérettetésről, mert az emberekben általában nincsenek jó élmények a nyelvtannal kapcsolatban.

– A nyelvtannak van egy erőteljes, logikus gondolkodással kapcsolatos oldala, amely kicsit a matematikához köthető szemlélettel rendelkezik

– mesélte Tamás.

– Ez azonban nincs feltétlenül hangsúlyozva a középiskolában sem, ezért sok embernek csak összefüggéstelen szabályok megtanulásáról szól az egész, pedig a nyelv óriási hatással van az életünkre.

A diákolimpián a versenyzőknek ismeretlen nyelveken (például szuahéli) kell felfedezniük bizonyos nyelvtani összefüggéseket, és ezek alapján megoldaniuk különböző (fordítási, párosítási) feladatokat.

– Alapvetően ehhez a versenyhez nincs szükség magas szintű nyelvészeti tudásra, inkább a nyelvi logika kerül előtérbe

– informált minket Tamás.

A leőweys diák irodalommal is foglalkozik. Jelent meg kötete 2020-ban a Nemzeti Tehetség Program keretében, valamint rendszeresen közli műveit a Litera-Túra Művészeti Magazin, ahová most szerkesztőnek is felkérték, hogy vezessen egy rovatot, melyben tervei szerint kortárs és klasszikus alkotók műveit igyekszik összekapcsolni. Célja, hogy megmutasson olyan alapvető kérdéseket, témákat, amelyek történelmi korszakokon átívelően jelen vannak, és folyamatosan foglalkoztatják az olvasókat.

Klement Tamástól azt is megkérdeztük, hogy mit gondol az olvasás jövőjéről, amellyel kapcsolatban így mesélt:

– Olyan világban növünk fel, ahol 10 másodpercenként ingerek érnek minket, és ez nem segíti az olvasóvá nevelést. Az lenne igazából a fontos, hogy már kisgyerekkorban megszerettessük az olvasást, bármilyen módon. Én például videójátékokon keresztül tanultam meg olvasni, mert idegesített, hogy nem tudom, hogy mi van odaírva. Kicsivel bonyolultabb stratégiai játékokkal is játszottam gyerekként, amelyekkel kapcsolatban azt gondolom, így utólag, hogy fejlesztették a gondolkodásmódomat. A digitalizációs világnak is van egy nagyon erőteljes pozitív oldala, csak meg kell találni az egyensúlyt. Az a lényeg, hogy mindenki megtalálja azt a módot, ahogyan ő szeret olvasni. Nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mit olvasunk, de bármit olvasni jobb, mint nem olvasni.

A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium tizenegyedik osztályos tanulójával, Klement Tamással podcast beszélgetés is készült, amely meghallgatható a bama.hu oldalán.