A két főhős, Abby és Travis egy őrült vegasi éjszaka után másnaposan és zavarodottan ébred, ráadásul nagy meglepetésükre: gyűrűkkel az ujjukon, friss házasokként. Így azt teszik, amit bármely főiskolás korú ifjú férj és feleség tenne, akik alig ismerik egymást: nászútra utaznak Mexikóba a legjobb barátaikkal és családjukkal. Itt derül ki az, hogy az önkívületi állapotú egybekelésük sorszerű volt, vagy csak egy újabb sorscsapás.

A Gyönyörű esküvő Jamie McGuire amerikai regényíró nagysikerű azonos című könyvéből készült, amelyből Roger Kumble rendezett filmet. A direktor nevéhez köthető az első rész elkészítése is, valamint az ő keze munkája alatt született meg a Kegyetlen játékok és az Édes is semmiség is.