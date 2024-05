Sajtótájékoztatót tartottak május 14-én Szaporcán a kilencedik Bőköz Fesztivállal kapcsolatban. Az egész Ormánság megmozdul ilyenkor, a szervezők pedig újabb települések bevonásával, további programelemekkel színesítik a fesztivált, mely augusztus 15. és 25. között lesz megtartva.

Ormánság kiemelkedő fesztiváljával kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót

Fotó: Löffler Péter

Hidat épít a kultúrák között az Ormánság

Pataki András fesztiváligazgató elmondta, újdonsággal készülnek a szervezők erre az évre, hiszen egyszerre három fesztiválprogram várja az érdeklődőket. Hagyományosan a könnyűzenei koncertek, színházi előadások és népi programokon kívül kibővül a Dráva Jazz és Ormánság Classic névre keresztelt elemekkel a fesztivál, melyeket Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres művész, illetve Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész fog vezetni. Ezzel az eddigi és megszokott közönség mellé igyekeznek bevonzani újabb érdeklődőket. Dr. Hoppál Péter kormánybiztos országgyűlési képviselő kiemelte, a Bőköz Fesztivál ezzel a népi és az urbánus kultúra hídépítő fesztiválja lesz mostantól.

Bővül a közönség, bővül a helyszín

Az eddigi helyszínek mellett tovább terjeszkedik a Bőköz Fesztviál. Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi és a Duna-Dráva Nemzeti Park Ős-Dráva Látogatóközpontja mellett a Máriagyűdi Bazilika is csatlakozik szervező helyszínnek. De nem csak így terjed földrajzi szempontból a fesztivál, hisz az idei évben egy igazi világsztárt köszönthetünk Stanley Jordan amerikai jazzgitáros és zeneszerző személyében a fellépők között. Mellettük a svédországi Dirty Loops sajátos stílusát mutatja be, ami világi szinten egyedi stílusban ötvözik a jazzt, funkyt, a gospelt, az elektronikus zenét, a popot és a diszkót. Zséda, Kormorán és Ferenczi György és az 1-ső Rackák koncertjét is élvezhetjük a fesztivál idején. Új helyszínként üdvözölhetjük a Boros Misi Zeneligetet, mellette a Horváth László Szín is idén debütál

Ormánsági lakodalmast élhetünk át

Új programként jelenik meg az ormánsági lakodalmas. A környező néptáncpedagógusok és a folklórkutatók segítségével az elmúlt évtizedben jelentős figyelmet kapott az ormánsági népi kultúra. A lakodalmas ezeket a régi szokásokat hivatott feleleveníteni. Az Ős-Dráva Látogatóközpont díjtalanul lesz látogatható, ahol a gyógynövényekkel és további nép játékokkal ismerkedhetünk meg.