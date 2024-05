Az előadásban többek között Bacskó Tünde is játszik. Vele kapcsolatban a teátrum örömmel tette közzé, hogy az ELLE Hungary idén már Magyarországon is másodszorra hirdeti meg nemzetközi díjának hazai verzióját, az ELLE AWARDS-ot, melyben „Az év színésznője” kategóriában Bacskó Tündét is a díjra felterjesztettek között találjuk. Részletek a színház weboldalán olvashatóak.