A PEN idén is PENtasztikus élményt ígér a fesztiválozóknak

A Pécsi Egyetemi Napok (PEN) már hagyománynak számít nemcsak a Pécsi Tudományegyetem, hanem az egész város életében. A tavalyi hosszú kényszerszünet utáni alkalmon hatalmasat bulizott a közönség a PEN-en, és hasonlóan fantasztikus élménynek ígérkezik az idei fesztivál is, amelynek most is a pécsi Expo Center ad otthont.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Fotó: Löffler Péter

Szép város, színvonalas fellépések, mindehhez már csak egy jó közönség szükséges, ami biztosan adott lesz, hiszen az egyetem közössége szeret bulizni. De ezen szó hallatán ne ijedjenek meg azok, akik nem lesznek részesei a PEN-nek, hiszen a szabályokat betartva fognak szórakozni a fesztiválozók, de ennek ellenére kérik a Pécsen, illetve az Expo Center közelében élők türelmet erre a három napra. Már csak pár nap, és elrajtol a PEN

Fotó: Löffler Péter A PEN nem hagyja a fesztiválozókat unatkozni Színvonalas fellépők A fesztivál mindegyik napja bővelkedni fog fellépőkben, és mindenki meg találja majd a kedvére valót. Két színpadon és egy party arénában lehet majd tombolni a különféle zenekarok koncertjeire és a lemezlovasok zenéire. Az idei fesztiválon biztos, hogy velünk lesz a Bagossy Brothers Company, Dzsúdló, ByeAlex és a Slepp, Beton.Hofi, a Punnany Massif, a Bëlga, a Kacaj, az Elefánt, a Platon Karatev, a Grammy-díjas David Morales és a Necc Party csapata is. Figyeljünk oda utazás közben Az elkövetkező napokban nagyon sok hallgatóra és fesztiválozóra lehet számítani a tömegközlekedés eszközein, hiszen a rendezvény időtartama alatt a fesztiválra az 1-es jelzésű helyi járatokkal, valamint a PENDRIVE táblával ellátott buszokkal lehet eljutni. De biztosan lesznek olyanok, akik más buszjárattal vagy éppen taxival érkeznek majd a fesztivál területére, de remélhetőleg ez nem fog túlzott fennakadást okozni a közlekedésben. Okosan fesztiválozzunk Sokan már gyakorlott PEN-ezők, és nagyon sok mindent tapasztaltak az évek során. Ezért fontos, vagyis erősen ajánlott betartani néhány egyszerű szabályt. Az első az, hogy csekkoljuk az időjárásjelentést, de ha jó időt ígér, akkor is legyen nálunk plusz réteg a biztonság kedvéért, illetve eső esetén esőkabát, mert a két színpad szabadtéren lesz - esernyőt biztonsági okokból nem lehet bevinni a fesztivál területére. A javaslatok közül nem maradhat ki az, hogy együnk és hidratáljunk bulizás közben, ügyeljünk az értékeinkre, legyen feltöltve a telefonunk, mert sosem lehetünk biztosak, hogy mikor lesz rá szükségünk, és tartózkodjunk a másokat megbotránkoztató viselkedéstől. Ugyan még ezer jó tanácsot tudnánk felsorolni, de amit mindenképp meg kell még említeni, az a környezettudatos fesztiválozás, tehát ne szemeteljünk, ne nyomtassuk ki a bérletünket, jegyünket, repohárból igyunk, ami adott is lesz a fesztiválon.

