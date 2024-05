– Mekkora költségvetéssel kalkulálhatnak?

– Mi most körülbelül 200 millió forintból gazdálkodunk (a POSZT általában 130-170 millió forinttal számolhatott, melynek egyharmadát mindig a kormány, egyharmadát a város biztosította, a többi pénz a jegybevételekből, a szponzoroktól származott).

– Mennyiben új a válogatás?

– Mi például úgy döntöttünk, hogy rendezőként nem szerepelünk saját előadással a versenyben. A felkérésünkre pedig négyen járták az országot, a magyar nyelvű színházakat, Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója, Lantos Anikó, a Thália Színház fesztiváligazgatója, Németh Ákos drámaíró és Zalán Tibor költő. Aztán a válogatók ajánlását követően a Csiky Gergely Színház művészeti tanácsa döntött arról, melyik hét-hét nagyszínházi és kamaratermi előadás szerepel a programban, valamint két független társulati darab is meghívást kapott. Változás az is, hogy a színházaktól olyan műsoron lévő előadások jelölését kérték, amelyek bemutatójának legkésőbbi dátuma 2023. december 31. Így tehát korábbi évadokban bemutatott, de műsoron tartott előadások ugyancsak jelölhetők voltak, akár olyanok is, melyet 5-10 éve játszanak már.

– A héten a Fesztiválon kívüli fesztivál programját is ismertetik. Lehet ebből kapni valami kis ízelítőt?

– Május 7-én részletesen bemutatjuk a kiegészítő rendezvényeket. Előzetesen csak annyit mondanék, lesznek a színház mellett található parkban a háttér szakmák képviselőinek workshopok, pódiumbeszélgetések - például szó lesz a készülő kulturális törvényről –, családi programok, koncertek és gasztronómiai élmények. Továbbá szervezünk marketingeseknek és művészeti titkároknak találkozót és jönnek a különböző színészképző intézmények is.

– Mi volt a kaposvári szervezők elsődleges szándéka az új szerkezetű OSZT kialakításával?

– Hogy próbáljuk meg a színházi világban különböző platformon állók közötti árkokat ha nem is betemetni, de legalább leszűkíteni. Hogy az Országos Színházi Találkozó valós találkozásokra és szakmai eszmecserékre alkalmas tér legyen. Mi egyébként nem versenyt hirdettünk, hanem szemlét. A különböző műfajú, tartalmú előadásokat úgy véljük nem lehet megfelelően összehasonlítani, ezért a darabokat nem vetjük össze, a legjobb férfi és női főszereplőnek, a legjobb rendezésnek, a legjobb díszlet és jelmeztervezésnek adunk díjakat. S itt jegyezném meg, az OFF programokban is meghívtunk olyan előadásokat, melyeket független társulatok készítettek.

– A pécsiekben azért van némi keserűség a POSZT megszűnése miatt.

– Először is azt ajánlom, hogy használják ki a két város közelségét, hiszen a baranyaiak gond nélkül megtehetik, hogy elautóznak egy versenydarabra, műsor után pedig hazavezetnek. Azt is ki kell mondanom, hogy nem vettük el Pécstől a fesztivált, csupán éveken át ült a városvezetés a babérjain, nem szervezte meg a találkozót, nem léptek ez ügyben a COVID után sem, mi pedig nem néztük ezt tétlenül. Ugyanakkor a szakmán belül volt egy olyan álláspont, hogy jobb lenne újra vándorfesztivált csinálni az év legjobb darabjaiból, mert minden városban egy kicsit eltérő a színházcsinálás, másra áll be a közönség érdeklődése. Így viszont kitekintést kapnak a színházbarátok az új rendezési és játékmódszerekből.

– Nincsenek tüntetőleg távol maradó társulatok?

– Gyakorlatilag mindenki jelentkezett, a fővárosi vezető teátrumoktól a határon túli színházakig, nincs olyan társulat, mely sértettség miatt távol maradna.

– Korábban éppen azért került Pécsre az országos színházi találkozó, mert az országot járó változat egyre belterjesebb, túl szakmai lett, mind kisebb közönséggel. Így találta ki Jordán Tamás a POSZT-ot mely összművészeti fesztivállal is kiegészült. Nem jutunk így újra oda, hogy idővel elhal a közönség érdeklődése?

– Ez 25 éve történt, azóta sok minden megváltozott a színházi érdeklődésben. A szakmának pedig az az érdeke, hogy ne hagyja ezt. A vidéki nézők nagyon várják az évad legjobb előadásait, jelzi ezt, hogy egy-két nap alatt a belépők kétharmadát máris eladtuk. Szóval most biztos, hogy egyik bemutatónál sem lesz gond a teltházzal.