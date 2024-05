A település legjelentősebb értékeit bemutató és azokat népszerűsítő kiállításra készül Szászvár - a térség legjelentősebb épített attrakciójában, a Szászvári Várban rendeznék meg a "Szászvári Értékek Napja” fesztivált, bő egy év múlva, 2025. június 6-án.

Mint Vidák Krisztina, a település polgármestere internetes közösségi oldalán fogalmazott, a programokat igyekeztek úgy összeállítani, hogy minden korosztály megszólítva érezhesse magát. - Kiemelten figyeltünk az ifjúság bevonására, hiszen fontosnak tartjuk az értékek, hagyományok továbbörökítését - emelte ki bejegyzésében a polgármester.

A helyi értéknek számító termékek közül a méz, a bor, a sajt, amit bemutatnának, ezen kívül az épületek is kiemelt hangsúlyt kapnának - a Vár, a Nagyboldogasszony római katolikus templom, a Szászi Tájház, a Borház, és a Bányászati Kiállítás népszerűsítését is szolgálná a fesztivál. Mindezek mellett a szászvári bányászattal, Kiss György szobrászművész életművével, valamint a Szászvári Ifjúsági Fúvószenekarral is megismerkedhetnek majd a rendezvény résztvevői.

A fesztivál megrendezésére mintegy 1,1 millió forintos támogatást igényeltek a Hungarikum Bizottság pályázatán.