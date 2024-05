Városi Könyvtár június 5-én, szerdán 17 órakor tartja a következő könyvtármozi filmklub alkalmat. A soron következő film az Apa című, 1966-os magyar film lesz.

A vetítést követően kötetlen beszélgetésre nyílik lehetőség a filmről, a szereplőkről és az alkotókról.

A játékos kedvű olvasók kvíz kitöltésén is részt vehetnek, amellyel értékes ajándékokat nyerhetnek.

A programot Márkus István, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa vezeti.

Az Apa című filmet Szabó István rendezte, s 1968-ban felkerült a Budapesti tizenkettő elnevezésű, legjobb magyar filmek listájára. Később, 2000-ben a minden idők legjobb magyar filmjeit összegző Budapesti Tizenkettő listán is helyet kapott.

A film egy fiú, Takó Bence életét követi nyomon, akinek apja korán elhunyt. Bence hős apaképet épít fel magának a romokban álló Budapest ostroma idején, és később felnőttként is igyekszik ezt a képet fenntartani, még akkor is, amikor rá kell döbbennie, hogy az apja nem volt olyan hősies, mint ahogyan azt elképzelte. A film a történelmi események és egyéni sorsok összefonódását mutatja be, miközben a főszereplőnek meg kell küzdenie az identitásával és az örökségével kapcsolatos kérdésekkel.