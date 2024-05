A szentlőrinci vidámvásár a helyiek közreműködése mellett a térségből több település összefogásával valósult meg. Többek között Bicsérdről, Zókról, Királyegyházáról, Bodáról, Csonkamindszentről is érkeztek standokkal, látványosságokkal a rendezvényre, amelynek célja az 1800-as évek világának megidézése volt.

A vidámvásár nem okozott csalódást.

Fotó: LP



A vidámvásár egyik legjelentősebb attrakciója a főszolgabíró érkezése volt, aki lovaskocsin gördült be az őt várva-váró közönség közé. A főszolgabírót Németh János, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze formálta meg. A Brantner-Koncz Múzeum udvarán fúvósok és kórus várta, majd rendeletek kihirdetése következett.

A felolvasott szövegek valós, a múlt évszázadokból származó rendeletek közül kerültek ki, amelyek a mai kor hallgatósága számára érdekes és humoros tapasztalatot jelentettek.

Szó esett a pásztorok baltahordozási szokásairól és az arra vonatkozó tilalmakról, a kórházak betegellátási szabályozásáról. Nem utolsósorban a kornak a kéjnők orvosi vizsgálataira vonatkozó rendelkezéseit is megismerhettük.

A főszolgabíró a lakosság panaszait is meghallgatta, a helyiek által előadott dramatizált előadás két gazda közötti konfliktust mutatott be.