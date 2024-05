22 kilométer 1 órája

Gyalogos zarándoklat indul szombaton Máriagyűdre

Most hétvégén, május 11-én tartja hagyományos máriagyűdi gyalogos zarándoklatát a Pécsi Egyházmegye - a program ezúttal is ünnepi szentmisével zárul, amelyet 15.30-kor mutat be Felföldi László pécsi megyéspüspök a jelenlévő papság koncelebrálásával a kegyhely szabadtéri oltáránál.

Évtizedes hagyomány szerint idén is gyalogos zarándoklatra hívja Felföldi László, pécsi megyéspüspök a Pécsi Egyházmegye híveit. Zarándoklat lesz szombaton

Fotó: Löffler Péter A Pécsről Máriagyűdre induló zarándoklatot 2009-ben szervezték meg először a Pécsi Egyházmegye alapításának ezeréves évfordulójára emlékezve. Azóta minden évben több ezren csatlakoznak az eseményhez és érkeznek közösségben a kegyhelyen bemutatott ünnepi szentmisére. - A május 11-i Pécs és Máriagyűd közötti 22 kilométeres zarándoklatot mindnyájunk krisztusi tanítványsága öntudatáért ajánljuk fel - közölte a Pécsi Egyházmegye. Pécs határában, a II. János Pál pápa útján található, korábbi FEMA parkolóban 7 órától lehet gyülekezni, majd közös imádságot követően a menet 7.30 -kor indul az 58-as úton Szalánta, majd Túrony érintésével Máriagyűdre. A kerékpáros zarándokok a székesegyháztól indulnak 8.30-kor, és a Görcsöny felé vezető úton haladnak a kegyhelyre - csatlakozni hozzájuk a Kertvárosi Plébániánál is lehet, 9 órakor. A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint a zarándoklatra külön regisztráció nem szükséges, plébániai csoportokat és egyéni zarándokokat is nagy szeretettel várnak a szervezők. Az egyházmegyénk több plébániája is indít csoportokat - a csatlakozás lehetőségeiről a plébánosok adnak tájékoztatást. A zarándokút során két helyszínen, Szalántán, a Művelődési házban, majd pedig Túronyban, a református Gondozó Egyházközség területén lehet felfrissülni, regenerálódni. A megállóhelyeken és Máriagyűdön érkezéskor szükség szerint vizet osztanak, valamint lehetőség lesz a kulacsok vízzel való megtöltésére is. A zarándokok várhatóan 14 óra körül érkeznek a kegyhelyre, majd közös imádságban mondanak köszönetet a zarándoklat kegyelmeiért. A záró ünnepi szentmisét 15.30-kor mutatja be Felföldi László pécsi megyéspüspök a jelenlévő papság koncelebrálásával a kegyhely szabadtéri oltáránál, előtte folyamatos gyónási lehetőség biztosított, a szentgyónás végzésére alkalmas helyszíneket táblák jelölik majd. A szervezők kérik, hogy az időjárásnak megfelelő öltözetről, napfény elleni védelemről, kalapról, vízhatlan ruházatról, továbbá kellő mennyiségű folyadékról, valamint igény szerinti hideg élelemről mindenki saját maga számára gondoskodjon. - A zarándoklat ideje alatt biztosított lesz a folyamatos orvosi ügyeletet, mentőautó és egészségügyi személyzet kíséri a menetet, a pihenőhelyeken orvosi sátrakat állítanak fel - közölték. Fontos tudni azt is, hogy az egyházmegye által szervezett buszjáratokon idén sem lesz lehetőség Pécsre visszautazni. A hazautazás egyénileg, a plébániák, zarándokcsoportok saját szervezésében, illetve a menetrendszerinti buszjáratokkal lehetséges.

