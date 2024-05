– A Fény Útja alkotásai idén is kiemelt élményt nyújtanak majd. Összesen 19 helyszínen mutatják be az alkotásokat. Már tavaly is bővítettük a becsatlakozó városi helyszíneket, így a Kodály Központ is helyszín volt. Idén még tovább megyünk, a Balokány Liget is bekapcsolódik egy elvarázsolt meseerdő produkcióval, illetve a Zsolnay Negyed is helyszínek között lesz. Bejárhatják majd az érdeklődők éjszaka a Zsolnay Negyed látnivalóit és több kiállítást is, köztük az m21 Galériában látható Street Up tárlatot