Másodikként Az utolsó lélek az ördögé című alkotást vetítik. A film leírása szerint a magyar népmesék lőporszagú világa véres és kegyetlen. A szegényembernek van három fia, az egyik a jámbor birkapásztor, a másik a törvényenkívüli betyár és a harmadik a frissen leszerelt huszártiszt. Ők hárman tíz év távollét után térnek haza édesapjukhoz, azonban gyeremkkoruk színhelyén megtudják, hogy apjuk szerződést kötött az ördöggel: a minden képzeletet felülmúló gazdagságért cserébe eladta neki az egyikük lelkét. Az ördög pedig jön, hogy behajtsa az alkut.

A harmadik vetített film a Diamond Beauty. Az alkotás főszereplője Mária, az 55 éves, plasztikai műtét függő, magányos műkörmös, aki egy napon megtalálja tinderen fiatalkori szerelmét, Kálmánt. Ők ketten találkozót egyeztetnek, de Mária átszabott arca miatt a férfi nem is sejti, hogy egykori szerelmével készül randevúzni. A nő mindent megtesz, hogy ne derüljön fény valódi kilétére és a lehető legtökéletesebb új formáját mutathassa.

A fesztivál utolsó előtti filmje a Kincs. Ez egy történet a leszakadó vidékről, Lináról, akinek édesanyja külföldön próbál szerencsét. És az utolsó film a fesztivál keretében a Vegan Mayo, aminek leírása nem sok mindent árul el, de felkelti a néző figyelmét: “She is all that.” Szuper empatikus, igazságharcos és a kedvenc önbizalom királynőd... de igazából az is lehet, hogy csak egy kolbász.