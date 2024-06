A megújult látogatótér ilyen formájában először adott otthont a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatnak, ami hat órakor indult. Az első egy órában a természettudományi gyűjteménybe pillanthattak be a nézők, megismerkedhettek a múzeumban zajló egyéb munkálatokkal és műhelytitkokkal is. Ezalatt egy kakukktojás-kereső játék is elindult, ezt követte egy múzeumi nyomozójáték is, ahol 3-4 fős csapatokra várt különféle feladat a kiállítótér ismeretanyagával kapcsolatban.