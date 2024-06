Június első napján napsütésre ébredhettek a pécsiek, pedig előtte egy nappal még aggodalommal szemlélték a sötét fellegeket az égen, majd a nagy mennyiségű lezúduló esőt. A másnapi jó idő miatt viszont sokan voltak azok, akik úgy döntöttek, hogy kilátogatnak a Zsolnay Negyedbe, és élvezik a piknik nyújtotta kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket. Az eső azonban nem kímélte a rendezvényt, hiszen nem sokkal dél előtt eleredt az eső. Ki a helyszínen keresett menedéket, ki hazament, azzal az elhatározással, hogy délután majd visszajön.

Zsolnay Piknik: az eső közbeszólt, de így sem maradtak üresen a padok

Fotó: Laufer László

Amint kisütött a nap, a látogatók visszatértek a Zsolnay Negyedbe a piknikre

Délután látszódott, hogy mennyit jelent egy időjárás egy rendezvény életében, de a szervezőknek ez sem szegte kedvét, az eső ellenére is kulturális csemegékkel várták az érdeklődőket. És kitartásuk meg is hozta gyümölcsét, hiszen szépen lassan kezdtek visszaszállingózni a látogatók a Zsolnay Negyedbe.

Gyerekek szaladgáltak a piknik területén, de volt köztük olyan is, aki épp egy kis tejfölös lángost majszolt, és limonádét szürcsölt. Kezdett felpezsdülni a hangulat, amit tovább fokozott a rock and roll dalokkal fellépő Marcello and The Flaming Boppers zenekar. Zenéjükre még táncolni is elkezdett a közönség.