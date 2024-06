Talán azért félelmetesek a katasztrófafilmek, mert olyan eseményeket mutatnak be, amelyek megtörténtek vagy megtörténhetnek a hétköznapokban is. A tűzesetet pedig senki sem akar átélni. Kegyetlen halált hoznak nemcsak a lángok, hanem a vele járó füst is. Ezt ez a film is megerősítette, amit annak is köszönhet, hogy jól öregedett az alkotás, és ehhez kellőképpen hozzájárult az, hogy a legtöbb tűz igazi volt.

A két főszereplőt Steve McQueen és Paul Newman formálta meg, akiknek alakítására nem lehetett panasz, azt hozták, amit már megszokhattunk tőlük. Előbbi tökéletesen alakította a ridegnek tűnő és határozott tűzoltóparancsnokot, miközben aggódott az emberiért, és szomorúsággal töltötte el az, hogy hányat elvesztett közülük, de a mentést áldozatok árán is el kell végezni. Az utóbbi színész az épület tervezőjét formálta meg, akinek végig ott nehezedett a vállán a felelősség, pedig nem ő változtatott a kivitelezési terveken.

Vannak hibái, de pokolian jó film

Ugyan voltak a filmnek kisebb buktatói, és logikai hibái, de efelett könnyen szemet tudtunk hunyni, mert a hangulata tökéletes volt, átadta a rettegés érzését, és a végén még körömrágva izgultunk is. De talán az feledteti legjobban a hibákat, hogy egy olyan alkotást láthattunk moziban, ami félévszázaddal ezelőtt készült. Ezen élmény után pedig szinte biztos, hogy sose fogunk elkapcsolni a filmről, hogyha adják a televízióban.