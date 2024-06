A gesztenyefák takarásában színes étel- és italkínálat várja a kikapcsolódni vágyókat, akik aztán letelepedhetnek a Szent István tér füvében vagy éppen a kihelyezett asztalok mellé, hogy egy jót beszélgessenek.

A Sétatér Fesztivál mindig nyújt zenei élményeket is. Június 27-én délután 7 órakor Paulina, az X-Faktor tizedik évadának második helyezettje érkezik, majd őt követően, este 9 órakor az Anne and The Barbies lép a színpadra, hogy alternatív rock zenéikkel buliztassák meg a sétatérre érkezőket.