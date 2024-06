A mese főhőse Hedvig, akinek apukája a város hőse, azonban ezt a kislányon kívül senki más nem tudja. Ő is szeretne szuper lenni, de túl ügyetlennek érzi magát, hogy az édesapja nyomdokaiba lépjen. A város új szuperhősének így nem is őt, hanem unokatestvérét választják, aki azonban képességeit nem jó célokra használja, így Hedvignek cselekedni kell. Nagymamája segítségével talán ő is megtalálja a szuper erejét.

A film két rendezője Rasmus A. Sivertsen és Jean-Luc Julien. Az előbbi direktor nevéhez több animációsfilm is köthető – Louis & Luca; Pelle, a kis rendőrautó akcióban; A három rabló és a lusta oroszlán; Kardfog kapitány és a mágikus gyémánt –, míg utóbbinak ez az első rendezői munkája animációsfilm terén.