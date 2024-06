Június harmadik vasárnapján tartjuk Magyarországon az apák napját, mely idén június 16-ra esik. A nap megtartása az Egyesült Államokból indult el, itt 1972-ben ismerték el hivatalos ünnepként. Hazánkban egy alapítvány indított mozgalmat a meghonosítása okán 1994-ben, azóta kezdett el terjedni szépen lassan a köztudatban is. Ma már hazánkban is sokan megtartják, ezzel az édesapák áldozatos munkáját ismerik el. Néhány éve apák napja alkalmából nagyszabású rendezvényre várták a családokat a pécsi Hullámfürdőbe, az eseményen mi is részt vettünk. Azóta is miden évben tartanak programokat vármegyénkben az ünnephez kapcsolódóan. Ez 2024-ben sincs másként.

A hétvégén lesz apák napja, amelyet évről évre egyre több családban ünnepelnek.

Fotó: Yuganov Konstantin

Apák napja: ilyen rendezvények lesznek

Apák napi bulit szervez például a Telezöld Autósiskola június 16-án délelőtt 10 és 12 óra között a rutinpályáján, az Északmegyer dűlőben. Az igazi apáknak és gyermekeiknek való, ingyenes rendezvényen lesz autós tesztvezetés, oldtimer autó és motorbemutató, motoros stunt bemutató Bátor Zolival valamint büfével, zenével és tombolával várják a résztvevő családokat.

A pécsi Slime Gyár egy olyan hely, ahol a gyerekek jó minőségű slime-okat alkothatnak kiscsoportos foglalkozás vagy születésnapi buli keretében. Itt tartják most meg az Építőmesterek Klubját, ahol a legózási szenvedélyüknek hódolhatnak a résztvevők vasárnap 15 és 17 órakor. Apák napjához kapcsolódóan az édesapáknak ingyenes lesz a belépés a gyerekeknek pedig 50 százalék kedvezmény jár.

A vármegyeszékhelyen, a Király utcában található a ROOmli Pécs - természetes játszóhely. Itt a hét folyamán több alkalommal is lehetett apák napjához kapcsolódó programon részt venni. Az elmúlt évek nagy sikerére való tekintettel ismét személyes, kézlenyomatos apák napi bögre készítésre volt lehetőség, melyet hosszú évekig használhat majd büszkén az apuka. A kézműveskedésre még június 15-én délelőtt nyitvatartási időben is várják az érdeklődőket.

Apák napjához kapcsolódhat az Apuzárási pánik előadás is, melyet a Bikali Élménybirtokon, az Apródképző Színháztermében tartanak június 17-én 19 órai kezdettel. Az előadás ismertetője szerint: 45 percben őszintén, humorral és önreflexív módon keresi a válaszokat arra, hogy egy Férfi, miként lehet Apa és az Apában mi marad a Férfiból.

Az apa is mehet GYES-re, GYED-re

A kormány 2010 után életbe léptetett családpolitikai intézkedéseit az édesapák is igénybe tudják venni. Így például a szülés utáni szabadság jár az apáknak is. A csecsemőgondozási díjra elsősorban az édesanya jogosult, ám különleges esetekben az édesapa is jogosulttá válhat (például ha az édesanya szülői felügyeleti joga megszűnik). Családi pótlékra jogosult akár az anya, akár az apa ám ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg. A gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) minden kisgyermeket nevelő családnak jár, igénybe veheti az anya vagy az apa is. A GYED extra pedig immár lehetővé teszi az apának (vagy akár a nagyszülőnek vagy nevelőszülőnek), hogy ő igényelje ezt az ellátást.