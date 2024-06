Baranya vármegye is képviseltetni fogja magát a hétvégén megrendezésre kerülő LX. Gyöngyösbokréta és XLVII. Durindón a szerbiai Adán. A komlói Pöndöly Néptáncegyüttest érte az a megtiszteltetés, hogy Ada Község Önkormányzata és a Vadvirág Hagyományápoló Kör – a Szentháromság Római Katolikus Plébánia, Ada Község civil szervezetei és művelődési, oktatási intézményei, továbbá a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet támogatói és szakmai partnersége mellett megszervezett találkozón vigye vármegyénk jó hírét.

Baranya is szerepelni fog a Gyöngyösbokrétán

Fotó: Rákos Ildikó

A baranyai tánccsoport szombaton lép színpadra

A csütörtökön induló programsorozat első napján kézimunka-kiállítások megnyitóját bonyolítják le, pénteken a tájházban és egy kiállítóteremben további kiállításokat lehet megtekinteni. Este pedig ünnepi műsor keretein belül a Vadvirág Hagyományápoló Kört, a Cécó táncegyüttest és a Czéczó Bandát láthatják az érdeklődők a színházteremben. Ezt követően táncházzal folytatódik az este. Egész szombaton kirakodóvásár fogadja az érkezőket, a gyermekeknek szabadtéri népi játékos foglalkozásokat tartanak. Délben ünnepi áhitattal és népviseleti felvonulással folytatódik a nap, a Gyöngyösbokréta Fesztivált hivatalosan itt nyitják meg a szervezők beszédekkel és egy műsorral. Délután fél négykor a "Helyet, helyet nekünk is...!" című műsorban kap helyet Komló táncosai. Az estét újra egy fergeteges táncház fogja zárni. A vasárnap a Durindón fellépőké lesz hasonlóan ütemezve, mint a szombati nap.

Fontos nekik a magyarság ápolása

A komlói Pöndöly Néptáncegyüttes számára azért is fontos ez az adai fellépés, mert a határon túli magyarsággal ápolt kapcsolatuk az évek során sokat gyarapodott, a nemzeti összetartozás jegyében több programot is szerveznek az országhatárainkon túlra. Nyáron a székelyföldi Nyárádselyére terveznek - ahogyan az elmúlt évek során is tették - tanulmányi és kulturális utat szervezni, de például volt már a baranyai városban oktatni Adáról.