Az ünnepélyes átadón Vér József polgármester köszönti majd az egybegyűlteket, valamint dr. Szente Tünde önkormányzati képviselő, és Konyári Tímea, a Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep Egyesület vezetője, hiszen a Bicsérdi Művésztelep egyik hozadéka, hogy ilyen mű megvalósulására kerülhet sor.

A rendezvény hangulatát zenei produkcióval gazdagítja Durovics Dóra művésztanár és Durovics Géza, a Pécsi Nemzeti színház énekkari tagja.

A Generációk című alkotás az Alkotmány téren, az árkádoknál kap helyet a településen.

A mű illeszkedik a már korábban Bicsérden állított művek sorába is, hiszen 2017-ben készült el, szintén az Alkotmány téren a Közös pont című interaktív köztéri szobor, melyet Mosonyi Tamás szobrász, a Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep alkotója készített. Ez szintén több, a településen élő fiatal és idősebb generációt jeleníti meg, a közepére állva a megfigyelő pedig maga is a szoborkompozíció részévé válhat. A mű ezáltal jelzi a múltbeli, a jelenbeli és a jövőben a faluban élő lakosság közötti szoros kapcsolatot, az évtizedeken, századokon átívelő történelmet és közösséget, melynek mindenki, aki valaha is a községben élt, a részese.