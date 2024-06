Június második hetében alkalmunk nyílt arra, hogy egy közönségtalálkozóval egybe kötött filmvetítésen a pécsi Uránia Moziban megnézzük A boldogság ügynökei című dokumentumfilmet, amelyet Zurbó Dorottya és Arun Bhattari rendezett.

A boldogság ügynöke egy különleges és zárt ország lakóinak életébe nyújt betekintést

Bhutánban nem a GDP a fontos, hanem a Bruttó Nemzeti Boldogság

Az alkotás helyszíne Bhután, a legboldogabb ország, ahol a király parancsára ötévente felmérik a Bruttó Nemzeti Boldogságot. Az érték kiszámításához van szükség a boldogság ügynökeire, akik az országot járva meginterjúvolnak minden bhutáni lakost. Több mint 120 kérdést tesznek fel a nemzet lakóinak, akik szívesen szánnak erre időt.

A film elején még tényleg azt érezzük, hogy akkor kapunk valami irányt, hogy mi magunk is megalkossuk a boldogság receptjét. Az elénk táruló látvány, a természetközeli élet és egy parasztbácsi szavai képesek minket meggyőzni arról, hogy Bhután tényleg tudja, hogy mit csinál, és az itt élők tényleg boldogak, de aztán megjelenik a filmben három nő, akik egyazon férfinak a feleségei, és hiába állítja azt a férj, hogy ők mindannyian boldogok, valójában nem így van, de feltűnik a vásznon egy kamaszlány is, akinek édesanyja alkoholista, de a boldogság ügynöke, aki a főszereplőnk is, szintén küzd saját nehézségeivel.

A legboldogabb ország képe szép lassan összeomlik a szemünk előtt. Miközben az ott élők folyamatosan hallják a királyt a televízióban arról szónokolni, hogy mennyire népszerű országunk, elénk tárul egy kép arról, hogy a nemzet kisebbségének tagjai újra és újra kérvényt nyújtanak be, hogy végre megkaphassák a bhutáni állampolgárságot. Nem elég, hogy sokan így is magányosak, és nem érzik, hogy tartoznának valahová, még állami szinten sem tudják azt állítani magukról, hogy az országhoz tartoznak.

A boldogság ügynökei egy nagyon erős film, hiszen a bennük lévő történetek egytől-egyig őszinték. Az interjúalanyok kertelés nélkül mesélnek életükről, és arról, hogy mennyire boldogok. A film nézése közben rájövünk, hogy mindegy, hogy hol vagyunk, de a vágy, a gyász, a magány, a szenvedés mindenhol ugyanaz, ahogyan az örömök, valamint a kapcsolatok fontossága is.