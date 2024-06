A következő hetekben, hónapokban sem maradnak programok nélkül a nagyrendezvények, fesztiválok kedvelői Mohácson: jön a Dunamenti Halfesztivál, az Aratónap, a Dunai Mosás, a babfőző- és a néptáncfesztivál is.

A városi nagyrendezvények időpontjai véglegesek, a következő hónapokban sem maradunk rendezvények nélkül Mohácson is, programok sokasága várja a helybelieket és persze a máshonnan érkezőket is. A jeles napokat már most bejelölhetjük a naptárunkban.

Június 15-én a tamburásoké lesz a város, akkor kerül sor a Tamburafesztiválra. Július 6-án jön a Pranje na Dunavu, azaz a Dunai Mosás, 13-án az Aratónap, 19-én és 20-án pedig a sokak által nagyon várt, egyre népszerűbb, Dunamenti Halfesztivál. Augusztus harmadika a Sokac Babfőző Fesztivál idei dátuma, a Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztivál augusztus 16-án kezdődik, a nemzetiségi vásárra pedig 31-én kerül sor.