A harmadik napon, június 29-én a Stabil Frazír nyit. Az együttes az ezredfordulót követően Strange néven kezdett, 2011 óta hívják Stabil Frazírnak, és a punikos alapoktól időközben elmozdultak a reggae, a ska felé. Továbbá hegedűt és a fúvósszekciót is használnak a hangszerelésükben.

Az est másik szereplője pedig igazi nagyágyú, az Anna and The Barbies. Jubilál idén a Pásztor Anna énekesnő, színésznő, koreográfus, táncművész és dalszövegíró, valamint testvére, Pásztor Sámuel, gitáros és dalszerző alapította zenekar, miután kereken húsz esztendeje jöttek létre. Nyolc lemezük közül a legutolsó 2022-ben jelent meg adj Király katonát! címmel.

A zárónapon, június 30-án a hazai színek képviseletében a Pixelplants hallható, egy tíz éve aktív pécsi trió dallamos hard-pop stílussal, Kocsis Viki énekesnővel és dob-bass ritmusszekcióval.

És a végén csattan az ostor, A fesztivál utolsó fellépője az Első Emelet lesz. Mert Kikiék 40 éves születésnapjuk alkalmából két éve újra összeálltak, a rajongók legnagyobb örömére.