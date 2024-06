Legyen szó égszakadásról vagy 40 fok körüli melegről, nem lehet gátat szabni a bulinak. Ha kellett csuromvizesen és sárban tocsogva ugráltunk kedvenceink zenéire. Hiába áztunk el az esőben, boldogok voltunk, mert ott lehettünk a Fishing on Orfűn, és pár napig magunk mögött hagyhattuk a valóságot, és csak az adott napnak éltünk.

Június 26-án délben nyitotta meg a 2024-es Fishing on Orfű, de még délután is nagy volt a sor

Fotó: Laufer László

„Tudtam, hogy valamit elfelejtettem, a gumicsizmát."

Minden bérlet és jegy elkelt a baranyai térség legnagyobb bulijára, így nem csodálkoztunk, hogy még órákkal a hivatalos kapunyitás után is állt a sor a pénztáraknál. Ki türelmesebben, ki türelmetlenebbül várakozott, de végül mindenki bejutott. Volt, aki rögtön rohant az első rövidért, hogy megünnepelje az érkezést, de sokan voltak azok is, akik először felállították a sátrukat, amelyek között voltak olyan méretűek is, amelyet sokan csak kastélynak neveztek. Míg ezek az első lépések zajlottak, nem maradhatott el az időjárás-előrejelzések megvitatása sem, hiszen a fesztivál első két napján nagy esőre lehetett számítani. Ezzel kapcsolatban a legtöbbször elhangzott mondat a következő volt: „Tudtam, hogy valamit elfelejtettem, a gumicsizmát”.

Nemcsak zenei élményeket ígért a Fishing on Orfű

Nem lehet azt mondani, hogy nem volt zenei élményekben gazdag a Fishing on Orfű négy napja, bár sokaktól hallottam azt, hogy egy-egy napot kissé unalmasnak tartottak, és azt kifogásolták, hogy nem jól lettek elosztva a koncertek. Ennek ellenére mégis jót buliztak ezek a személyek is a számukra kevésbé kedvelt formációk fellépéseire. Nem feltétlen emelnénk ki a fellépők sorából bárkit, hiszen mi is főleg azokon voltunk, ami a zenei ízlésünknek megfelelt, de azt bizton állíthatjuk, hogy senki arca nem sugárzott csalódottságot kedvence koncertjén. Ha valaki azonban nem talált magának a hajnalokba nyúló koncertek között kedveset, akkor el tudott menni filmet nézni, vagy megcsodálhatta a képzőművészeti alkotásokat a Borfalu felett, vagy éppenséggel ehetett egy jót a gasztrosoron, ahol minőségi ételeket és italokat kóstolhattak a fesztiválozók, és talán elmondható, hogy mindenki talált olyat, ami a pénztárcájának még annyira nem fájt.

De hogyan is tudnánk röviden összefoglalni a 2024-es Fishing on Orfűt? Esőtől ázott, de boldog.