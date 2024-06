A bérletek ugyan már elfogytak a Fishing on Orfűre, de azért vannak még napi jegyek, amelyekre érdemes lecsapni, hogyha nem akar valaki lemaradni a térség legnagyobb zenei bulijáról.

Az idei Fishingen is várható hosszú sorban állás az első napon

Fotó: Laufer László

Visszatérők és friss húsok is a Fishingen

Vannak előadók, akik már évek óta visszajárnak a fesztiválra, hogy megugráltassák és megénekeltessék a közönséget. Ilyen formáció az Esti Kornél, a 30y, a Blahalouisiana, az Óriás, a Kiscsillag és még sorolhatnánk. A régi motorosok mellett viszont mindig vannak pályafutásuk elején járó zenekarok, ők a friss húsok, akik a fesztiválon megmutathatják mit tudnak és bővíthetik rajongói táborukat. Ebbe a kategóriába sorolható a Légüres tél, a Vakolath, a Domingo vagy a D’flemm.

A koncerteken kívül sok más is vár

Az idei esztendőben is várják off-programok a fesztiválozókat. Ugyan a fröccs- és backstage túrákra már kikerült a telt ház tábla, de vannak még izgalmas események, amikhez érdemes csatlakozni, mint például drMáriás sörtúrája, A csütörtöki Apumegőrzőben is kipihenhetjük a szerdát, de ott van még a Pezsgős brunch on Orfű vagy a bringatúra. A Semmi tisztáson pedig lehetőség van reggelenként jógázásra, mélyrelaxációra, esténként pedig filmnézésre. Mindezek mellett pedig gondoltak az olvasás szerelmeseire is, hiszen a pécsi Retro Könyvvásár is várja a fesztiválozókat az Olvasóligetben.

Lesz minden mi szem-szájnak ingere

A Fishing nem az unalmas fesztiválkaják eseménye, hiszen minőségi kitelepülőkkel kedveskednek az ízlelőbimbóknak. Az idei évben harminc melegkonyhás érkezik a fesztiválra, családi manufaktúráktól a prémium street food üzletláncokig – Szünet Coffee, Lyr, Zalai Dödölle Manufaktúra, Zing burger. Az ételek mellett pedig széles és izgalmas borkínálattal, sörökkel, pálinkákkal, fénnyel, gyümölcs- és zöldséglevekkel várják a szomjukat oltani vágyókat.

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

A felelős alkoholfogyasztásra buzdítja vendégeit a Fishing on Orfű a FOO Alkoholstratégiával. A kontrollált és átgondolt italozás hosszabb bulihoz, több élményhez vezethet. A stratégiában a következő fontos dolgokat emelték ki: kaja, keverés, magnézium, levegő, pihenés, védekezés, magányos fogyasztás, vezetés, másnap, segítség. Ezekről bővebben a Fishing on Orfű közösségi oldalán lehet olvasni, valamint helyet kapott a stratégia a programfüzetben is.