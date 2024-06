A Múzeumok Éjszakája alkalmából nem csak a nagyvárosok, hanem a kisebb, kulturális értékekben gazdag települések is nyújtottak kikapcsolódási lehetőségeket az érdeklődők számára. Így volt ez Geresdlakon is, ahol a múlt hétvégén, pénteken estébe nyúlóan látogathatták a helyi kiállításokat, térítésmentesen. Mindez idő alatt büfét is működtettek, kiadványaikat is közszemlére tették, valamint a Babaház előtti téren az Unter Rock zenekar muzsikált a geresdlaki Német Önkormányzat meghívására.