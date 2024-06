Csütörtök este Pécsen, a Szabadkikötőben koncertezik az aurevoir. Két tagja, Agócs Márton és Katona Bálint. A koncertjük este 8 órától kezdődik, ami alatt hallható lesz a zenekar több slágere is egy gitár és egy hegedű kíséretében. A duó nem először játszik ilyen felállásban, másfél évvel ezelőtt is ugyanezen a színpadon adták elő számaikat. A mostani koncerten is felcsendülnek olyan slágerek, mint a „Tüzes, sajgó, szép” vagy a „Kőrisbogár”, de az aurevoir. Új dalai közül is megszólal néhány kedvenc. Míg Katona Bálint a pécsi zenei élet aktív tagja, addig Agócs Márton vendégként sokat jár Pécsre, de szinte hazai környezetben érzi már magát a baranyai vármegyeszékhelyen.