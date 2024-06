Szombaton idén is sor kerül közös futásra, szépségversenyre, de népdalcsokrot és további koncerteket is hallhatnak a látogatók. Fellép ugyanis a Don’t Stop the Queen, a BSW és Lotfi Begi, de különleges, nemzetközi sztárfellépő is érkezik, Pablo Reyes, a Gipsy Kings együttes alapító tagja személyében, aki a legendás latinos ritmusokat játszó banda dalaiból adja elő az örökzöld slágereket a közönség számára.