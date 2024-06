– Ez az érzés akkor alakult ki ezen államok iránt, amikor a filmművészet bekerült az életemben. Nagyon sok északi alkotást néztem, és megfogott az, ahogyan a rendezők bemutatják az ottani életet, a problémákat, de mindezek mellett valamiért az építészetben alkalmazott stílusuk, a minimalizmus is elragadott, ezért is szerepelnek a fotók között épületeket ábrázoló fényképek is