– Eszerint fél évszázada még csúcskoncerteken nevelkedett az ifjúság?

– Bizony, akkoriban csoportosan jöttek a hangversenyeinkre a legnagyobb pécsi gimnáziumok, a Nagy Lajos, a Janus Pannonius, a Leőwey Klára diákjai és a Búza téri Liszt Ferenc hangversenyteremben voltak a koncertek.

– Melyik külföldi útjuk maradt meg legmélyebben az emlékezetében?

– Talán az elsőt emelném ki, melyet Franciaországban adtunk 1967-ben Dijonban, és a helyi püspök is eljött meghallgatni. Közrejátszott ez a Pécs–Dijon testvérvárosi kapcsolat kialakulásában is, másrészt ide még többször visszatértünk. Vagy mondhatnám a nürnbergi Szent Sebald-templomot is, melynek az orgonaművészével voltunk kiváló viszonyban, így ott is gyakran megfordultunk. No, és az ausztriai határhoz közeli Fürstenfeld azért volt különleges, mert egy magyar hölgy ott sétarepülést szervezett helikopterrel a zenekarnak. Tudni kell, hogy abban az időben mindig jött velünk néhány fontos elvtárs a külföldi utakra. Fürstenfeldben viszont az együttes éppen csak elfért a gépbe. Így aztán utána itthon kaptunk apait-anyait, hogy a kapitalistákkal röpködünk.

– Mi őrzi a Mecsek Fúvósötös emlékét?

– Kiadtunk összesen hat CD-t, ezek mind házi felvételek, s kézen-közön még most elérhetők.

– Játszik még?

– Az oboát már nemigen veszem elő, de olykor a postavölgyi teraszomon tárogatózom. S néha szép csendes tavaszi estéken meg is tapsolnak utána a szomszédok.

– Van fúvósutánpótlás kamarajátékban?

– Sajnos Pécsett azóta sem alakult újabb fúvósötös, pedig Mozarttól Beethovenig igen színes a zeneirodalma. Kisebb, rövidebb próbálkozások történtek, de egy-két hónapnál nem maradt fenn egyik társaság sem.