A produkció során változatos szerzők műveiből kaphat ízelítőt a hallgatóság. A koncerten a következő művek hangzanak el: Nyár van, nyár - kánon, Bárdos: Dana dana, Reiter: Vater unser, Eben: Cantico delle Creatura, Kodály: Túrót eszik a cigány, Gölles: Hajnali dal, Udvardy: Bájoló, Balatoni: Immár a nap, Farkas: Pataki diákdalok, Bárdos: Régi táncdal.

1957-ben alakult meg a Mecsek Táncegyüttes énekkara és zenekara, amelyből a kórus a későbbiekben Mecsek Kórus néven önállósult, és azóta is öregbíti Pécs és Magyarország hírnevét itthoni és nemzetközi szinten is. Célkitűzésük évtizedek óta az, hogy a magyar és az egyetemes kórusirodalmat bemutassa mindenkinek, köztük a pécsieknek is.