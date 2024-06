A Toxic Weekend punkzenei fesztivált immár harmadik alkalommal rendezik meg, ezúttal július 4-6. között zajlik az orfűi Panoráma Camping területén. Fellép a hazai punkzene krémje a Prosecturától a Hétköznapi Csalódásokig, több mint harminc zenekar. Jön néhány világhírű csapat is, például 4-én este hallható az amerikai The Casualties, az angol The Exploited, 5-én az ugyancsak angol The Buzzcocks valamint a svéd Perkele, 6-án pedig az ausztrál Deez Nuts és az amerikai Madball a sztárfellépő.