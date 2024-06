A Jakováli-dzsámi kalandjátékkal, művészeti, gasztronómiai, kézműves programokkal, illetve különleges rózsa-szeánsszal is várja az érdeklődőket az öt nap folyamán.

Jakováli-dzsámi: Öt napos fesztivál a rózsák jegyében

Fotó: Laufer László

A csodarózsa – Kalandra Fel!

Június 12-16 között minden nap 10 és 16 óra között kalandjátékkal várják a bátor résztvevőket „A csodarózsa. Mentsük meg Amira hercegnőt!” címmel. A dzsámi falai között izgalmas feladványokkal találkozhatnak a játékosok, miközben felfedezik a helyszín minden zegzugát.

Június 14. (péntek) – Művészet és Gasztronómia

13 órától a látogatók részt vehetnek egy ebru festő workshopon Szabó Imola grafikus művésszel. A tradicionális török vízfestészet technikáját bemutató foglalkozás után pedig különleges rózsás kávékóstolóval kényeztethetjük ízlelőbimbóinkat.

Június 15. (szombat) – Kézművesség és Kulinaritás

Szombat délelőtt 11 órától sörbet kóstolóval, illetve fondant rózsa készítéssel várják az édesszájúakat, majd következik a selyemfestő workshop Melegh Andrea művész irányításával. Ezen kívül újra találkozhatunk Szabó Imolával egy újabb ebru festésre, és betekintést nyerhetünk a henna készítés művészetébe is – szintén a rózsás motívumok jegyében.

13:30 és 16 óra között Tárnoki Ágnes kertész vezetésével rózsa-szeánsz veszi kezdetét. Megtudhatjuk, hogyan használhatjuk a rózsát nemcsak dísznövényként, hanem konyhai alapanyagként is. A beszélgetés során úszógyertyákat is készíthetünk rózsa illóolajjal.

15:30-kor dr. habil. Hegyi Csaba előadásán keresztül ismerhetjük meg a rózsa jelentőségét a magyar népművészetben és vallásosságban. Az előadás bepillantást enged a rózsa szimbólumának különböző megjelenési formáiba.

Június 16. (vasárnap) – Illatok és Színek

A zárónapon ismét sörbet kóstolóval és selyemfestő workshopokkal indul a nap a programok 11 órától. Szabó Imola ismét várja az ebru festészet iránt érdeklődőket, és a rózsás hennafestés is visszaköszön, valamint a fondant rózsa készítése sem marad el.

14 órától pedig Bars Lívia segítségével illóolajos workshopra invitálják az érdeklődőket, akik megismerkedhetnek a növényi illóolajok jótékony hatásaival, és saját illatos fürdősót is készíthetnek.