Júliusban a Magyar Rézfúvós Kvintett (több pécsi zeneművészetis tanár is szerepel benne) zenél Uwe Köller világhírű trombitaművésszel. Ez a program egyébként a megújult barcsi rézfúvós tábor záróeseménye július 11-én.

Különleges jazzkoncert is jön augusztus 6-án Vibrafónia címmel. Zsoldos Béla a vibrafonos és a Nagy János trióval, valamint a Freestyle String Quartettel lép fel.

Szeptemberben pedig jön újra a népszerű Zeneszüret, Puccini híres operájának, a Toscának két előadásával, melynek a sztárszereplője a világ jelenleg talán leghíresebb aktív tenorja, az argentin José Cura lesz szeptember 4-én és 6-án. Ugyancsak a Zeneszüret részeként a Budapest Concertóval 7-én Balázs János zongoraművész ad közös hangversenyt, és ekkor indul az Angster bérlet is, első koncertjén Kovács Szilárd pécsi orgonaművésszel és az Anima Musicae kamaraegyüttessel.

Kapható májustól a következő évadra szóló Mesterbérlete is, mely egyébként most jubilál, húsz esztendeje hozza el minden évben a baranyaiaknak a legjobb magyar zenekarokat. Ezúttal is jön a Nemzeti Filharmonikusok és a Budapesti Fesztiválzenekar, továbbá három világhírű fiatal magyar zeneművész, Kelemen Barnabás hegedűművész, az egykor Pécsről indult Várdai István csellista, és Berecz Mihály zongoraművész. Hallhatunk spanyolos hegedűversenyt, jön Berlioz Fantasztikus szimfóniája, Bellini A kalóz című operája, zenél a belga Liege-i Királyi Filharmonikus Zenekar.

Továbbá hallhatunk egy igazi kuriózumot: a világ talán legnépszerűbb hegedűversenyét Beethoventől az Orfeo Zenekar historikus hangszereken játssza, Kelemen Barnabás hegedűszólójával a Rolla Jánostól megörökölt 18. századi Guarneri hegedűn, egy szokatlanul új hangmagasságban. Továbbá még egyszer érkezik az Orfeo Zenekar és a Purcell kórus, és felveszi második lemezét a Kodály Központban, ezúttal Cyrille Dubois-zal, a haute-contre (egészen magas tenor) énekessel.