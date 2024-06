Hétfő délután öt órakor találkozhatunk kortárs költők és írók anyagaival egy antológiai bemutatón Kárászon a Rónai István Közösségi Házban, mely a Petőfi Kulturális Program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében valósul meg.

A kortárs irodalom fontos alakjai lesznek Kárászon

Az antológia a Helyőrség. ma portálon megjelent fiatal szerzők verseinek és prózai alkotásainak legjavát gyűjti össze, a több mint 200 oldalas Kárpát-medencei szintű gyűjtemény értékes olvasmány az irodalomkedvelők számára, kiváló merítés a kortárs irodalom terméséből.

A könyvet a Helyőrség. ma főszerkesztője Farkas Wellmann Endre, két szerkesztője Kincses Krisztina és Ilyés Krisztinka mutatja be, vendégük pedig Polgár Kristóf színész, költő.

Polgár Kristóf 1997-ben született Szolnokon. Gyerekként színész vagy patológus szeretett volna lenni. Nem hiszi, hogy a kettő között van bármi összefüggés, de akár lehetne is. Nyolcadikos korában szerepelt először a Szigligeti Színházban, és akkor el is dőlt, hogy a két hivatás közül melyiket választja. Gimnazista évei alatt a színház több darabjában is volt szerencséje megmutatni magát, de az irodalom is komolyan elkezdte foglalkoztatni, főleg a költészet. Érettségi után Kolozsvárra nyert felvételt a Babeş–Bolyai Tudományegyetem színművészet szakára, amit 2019-ben végezett el. Ugyanebben az évben megjelent első verseskötete Hamlet retúr címen. 2021-ben Erdélyből visszaköltözött szülővárosába Szolnokra.