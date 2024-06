Nagyon szép – ez a kifejezés nem az, amivel méltán jellemezhetnénk a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Klimo Könyvtárának Aranytermét, mert ez a tér maga a gyönyörűség. A könyvek szerelmesei egyszerre érezhetik itt magukat a mennyországban és kedvenc kosztümös regényükben.

Mesélnek a könyvek több témában is a Klimo Könyvtár állományáról

Forrás: pixabay

A Klimo Könyvtár hazánk első nyilvános könyvtára, amelyet 1747-ben hozott létre Klimo György pécsi püspök a székesegyház melletti püspöki palotában. Jelenlegi helyére – Szepesy utca 3. – Szepesy Ignác költöztette, aki tovább gyarapította az állományt. Mintegy 35 ezer kötetet számol ez a gyűjtemény, ami jelenleg múzeumi védettség alatt áll.

Több oka is van egy állandó kiállítás megújulásának, az egyik, hogy a könyvek elfáradnak

A Régi könyvek titkai című állandó kiállítás megújulásának több oka is van. Az egyik, hogy a vitrinben elhelyezett tárgyak elfáradnak, mint például a könyvek, hiszen hogyha egy kötet sokáig nyitva van, akkor a gerince megmerevedhet, tehát állományvédelmi okokból is indokolt volt a felfrissítés, illetve egy állandó kiállítás megújulása jó alkalom arra is, hogy újra gondolják azokat a történeteket, amit a gyűjteményről elszeretnének mondani. A jubileumin év pedig egy döntő érv volt a megújulás mellett.

A kiállítás a Klimo Könyvtár állományáról nyújt áttekintést. A vitrinek általános könyv- és könyvtártörténeti témákat dolgoznak fel, valamint a válogatás alapján képet kaphatunk arról, hogy 17–19. században melyek voltak a legfontosabb és legjellemzőbb művek a tudomány és a művelődés terén.