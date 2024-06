A Bookmate több millió címet tartalmazó kínálatából a felhasználók korlátlanul válogathatnak e-könyveket és hangoskönyveket havi fix előfizetésért. Ez a szolgáltatás jelenleg a világ 20 országában elérhető és 16 nyelven bárki számára, aki rendelkezik megfelelő okostelefonnal, táblagéppel vagy webböngészővel. Ezzel a kínálattal világszerte emberek milliót inspirálja a Bookmate az olvasásra, valamint összehozza az olvasókat, a szerzőket, a kiadókat, a márkákat és a terjesztési partnereket. Ez a virtuális könyvtár pedig aktívan növekszik Európában, Latin-Amerikában, Délkelet-Ázsiában és Afrikában.

Mobilon, táblagépen vagy webes böngészőben is olvashatóak a digitális könyvtár katalógusból kiválasztott művek

Fotó: Inside Creative House

A digitális könyvtár magyar nyelvű e-könyveket és hangoskönyveket is kínál

Folyamatosan bővül a Bookmate kínálata. Jelenleg több mint 15 millió e-könyvet és hangoskönyvet lehet találni a felületen, köztük a világ legnépszerűbb könyvkiadóinak nemzetközi irodalmi választékát és a magyar kiadók kiadványait is. Ez utóbbiba több mint 5000 magyar nyelvű kötet és több mint 500 magyarul megszólaló hangoskönyv tartozik. Mondhatni az alkalmazás azt nyújtja az okvasóknak, amit a Spotify a zenehallgatóknak vagy a Netflix a film- és sorozatrajongóknak: havi fix előfizetési díjért korlátlan hozzáférést adnak a rendszerben elérhető magyar és további 15 nyelven választható tartalomhoz.

Több minden is szól a digitális könyvek mellett

Több előnye is van az e-könyveknek: papírmentes, környezetbarát, kényelmesen hordozható és akár egy egész könyvtárnyi digitális könyv elfér a zsebünkben. A Bookmate mobilalkalmazás iOS, Android és webes felületen is elérhető: mobilon, táblagépen vagy webes böngészőben is olvashatóak a katalógusból kiválasztott művek. Az olvasó visszatérhet ugyanoda a könyvben, ahol abbahagyta, valamint az eszközök között szinkronizálhatók a hangoskönyvek. Mindemellett mindenki személyre szabhatja a betűtípust, a fényerőt, a háttérképernyő színét és a hangoskönyv lejátszási sebességét.

Elemzi az applikáció az olvasási szokásokat, és javaslatokat küld a felhasználóknak

Többféle műfajban érhetők el kötetek a digitális könyvtárban: a szépirodalomtól a tényirodalmon át a detektívregényekig, a romantikus történetektől a YA irodalomig vagy a gyerekkönyvekig. Az alkalmazás pedig személyre szabott ajánlásokat is készít, hiszen az az applikáció elemzi az előfizetők olvasási szokásait, és havonta küld javaslatokat az olvasóknak, hogy több eddig még nem olvasott könyvkiadó újdonságait is felfedezzék. A Bookmate előfizetői kedvükre tájékozódhatnak, belelapozhatnak a könyvekbe, polcokat állíthatnak össze kedvenc címeikből, létrehozva saját könyvtárukat.