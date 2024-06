Sőt, ezen a héten éppen ingyenes beiratkozási akció van a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpontban. Ez június 15-ig tart, bárki számára, a régi és leendő könyvtártagokra is érvényes. Programokkal is készülnek a létesítményben, június 14-én, 18 órai kezdettel a Kanizsai Dorottya Általános Iskola színjátszói a Kanizsai-nap off programját mutatják be a könyvtárban. A Kanizsai Dráma Műhely SEM-MI-SEM című darabját Tolnai Ágnes rendezte.

Nem lesz nyári szünet a siklósi könyvtárban / A kép illusztráció

Fotó: Przemek Klos / Forrás: Shutterstock

Tábor is lesz a könyvtárban

Az könyvtár szervezésében 4 tábori turnus is lesz a nyáron, amire a gyerekeket várják. Idén bűvész tábor is lesz, az eddig már jól megszokott tematikájú elfoglaltságok mellett. A szabadságok, utazások idejére is ajánlanak olvasnivalót, minderről a honlapjukon és a Facebook-oldalukon is beszámolnak.