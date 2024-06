A Retrováriumban új szerzői kiemeléseket hoztak létre, valamint állandósították a "RetroZug"-ot és a "RetroLépcső"-t. A nyitás napján több százan megfordultak a könyvvásárban, és mindenki talált magának könyveket.

A Retro könyvvásár motorja, Márkus István mindig mosollyal az arcán várja az olvasás szerelmeseit

Fotó: Laufer László

– A RetroUdvar igazi közösségi hellyé nőtte ki magát. Voltak olyanok, akik randevút, találkát beszéltek meg hozzánk, de összefutottak ismerősök is, akik szívesen ültek le az udvarban elhelyezett asztalokhoz, vagy a színpadon kialakított RetroSzobában, ahol minden alkalommal szólnak a retró zenék videoklipekkel az 1965-ben gyártott és felújított Alba Regia Gold TV-n – mesélte nagy örömmel Márkus István.

A könyvvásár első idei kitelepülése április 20-án volt a DDNP Igazgatósága által szervezett Föld Napi rendezvényen, a Tettyén. Itt főleg környezetvédelem, biológia, földrajz, geológia témában találtak az olvasók köteteket.

– Pünkösd szombatján is szélesre tártuk a Retrovárium kapuit. Ekkor már lehetett érezni Pécs turistákat vonzó nagyságát, ugyanis szegediek, kecskemétiek, győriek, székesfehérváriak, budapestiek tértek be hozzánk és boldogan, elégedetten távoztak – mondta a CSGYK munkatársa.

Május 25-én ismét megrendezték Pécsett a Nyitott Udvarok - Szabad Terek programsorozatot, amelyen a kilenc belvárosi udvar között a RetroUdvar is szerepelt, csak most História Udvar néven várta az érdeklődőket, május 26-án pedig a Zsolnay Negyed gyermeknapjára települtek ki az Olvasóligettel.

A könyvvásár rendkívüli kitelepülései között szerepel a Fishing on Orfű is

– Az augusztusi szünetig várjuk az olvasás szerelmeseit a Retrováriumban, valamint kitelepüléseinken is. Június 15-én szombaton a 95. Ünnepi Könyvhét pécsi programsorozat részeként várjuk az érdeklődőket az udvarba, de a régi kertvárosban a Honvéd Téri Napokon is megtalálhatók leszünk

– mondta a vásár motorja. – Mindezek mellett előkészítés alatt van több rendkívüli kitelepülés is: június 26-29. között a Fishing On Orfű Fesztiválon, július 4-7. között a Zsolnay Fényfesztivál augusztus elején pedig a 17. Ördögkatlan Fesztiválon leszünk kint. Terveink szerint ez utóbbival zárul a Retro könyvvásár 15. ünnepi évadának első féléve. De már a szeptemberi újranyitásra is elkezdődtek az előkészületek – tájékoztatott minket Márkus István. – De ezer szónak is egy a vége: mindenkit szeretettel várunk hozzánk és szlogenünkkel zárom mondanivalómat: „Olvass velünk!"