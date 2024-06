Mint azt Pap Norbert a korábbi kutatásokkal kapcsolatban ismertette,

Turbékon a terepi vizsgálatok 2019-ig tartottak, amelyek során sikerült feltárni a mauzóleum körül álló komplexum további tagjait, azonosítani és részben feltárni a mellette álló dzsámit, a derviskolostort, a zarándokokat szolgáló vendégházat, illetve az őrség szállásául szolgáló barakk és a palánkerőd egyes részeit is. Az erődtől délre azonosították Turbék város civilek által lakott mahalléinek helyét is.

A 2024-es évben a terv a lelőhely mintegy 50 százalékának módszeres átvizsgálása, ezzel egy későbbiekben a területen alapított muzeális intézmény tervezését is előkészítik. Dr. Vass Péter polgármester a rendezvényen ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, ha a kutatás olyan eredménnyel zárul, amellyel mind a magyar, mind a török fél elégedett lesz, akkor ez Szigetvár számára azt is jelenti majd, hogy még több turista látogatja meg a várost. S az ásatások végeztével Szulejmán szultán türbéjét is megnyitják a nagyközönség előtt, a környéket pedig felújítják. Ha ez megvalósul, akkor Szigetvár turisztikai szempontból nem 2-3 napos város lesz, mint jelen esetben, hanem az ide látogatók egy hetet is szívesen eltöltenek itt.