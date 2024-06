Június 22-én, szombaton első alkalommal rendeznek Orfűn a Medvehagyma házban elektronikus zenei eseményt. A szervező társaság az Elysium, akik eddig Pécsen rendeztek ehhez hasonló eseményt több lemezlovassal közösen.

Az Elysium Orfűre viszi következő buliját, több lemezlovassal is találkozhatunk.

Fotó: Szudy Fanni

Az orfűi zenei program délután öt órakor kezdődik a napsütésben, ami mindenki számára ingyenes. Megtapasztalhatja bárki az elektronikus zene könnyedebb, pihenősebb műfaját, a house-t este tíz óráig. Ekkor a teraszról beköltözve a rendezvény otthonául szolgáló házban folytatódik egészen vasárnap hajnalig az esemény, a pörgősebb hardgroove műfajban. Ide már belépőt kell fizetni, elővételben 2000 forint, a helyszínen 2500 forintért tudunk jegyet váltani. A buli alkalmával több lemezlovas fogja biztosítani a zenét, név szerint Dive Deepre, Dora The Destroyer, H9X, Pekker, RP és Untied lesz a hangulatért felelős.

Az Elysium elismert lemezlovasokkal is igyekszik dolgozni

A kollektíva egy éve sem foglalkozik az elektronikus zene megszerettetésével, igyekeznek egy összetartó közösséget felépíteni először Pécsen, majd országos szinten. Egyedi és euforikus élményt akarnak nyújtani a közönségnek azzal, hogy különböző műfajok életérzéseit közvetítse, erre is mutat rá az Elysium név. A szó görög eredetű, a mitológiai világban a boldogok mezejét jelentette. A társaságnak sikerült már megtölteni a pécsi Amper klubbot, illetve lehetőséget kaptak a Pécsi Egyetemi Napokon is, dolgozhattak együtt a műfajban nevesebb előadókkal is már.