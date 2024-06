Szereplőként érkeztem a vajdasági Adára, hogy a szombaton megrendezett Gyöngyösbokrétán szerepelhessek, amely a magyarság számára igen fontos.. Sorrendben ez volt a hatvanadik alkalom, hogy ezt a fesztivált megrendezik. A csütörtöktől egészen vasárnapig tartó programsorozatba pénteken tudtam becsatlakozni, külön autóval érkeztem a helyszínre péntek este. A remek hangulat garantált volt, de arra nem is számítottam, hogy micsoda ereje van az itteni közegnek.

A magyarság került fókuszba

Tánccsoportom tagjaival találkoztam először, szálláselfoglalás után visszamentünk a fesztivál helyszínére, ahol már a vacsorát osztogatták. Rengeteg ember gyűlt össze, gondoltam is magamban, biztos fogok ismerősökkel találkozni. Szinte a vacsorámat sem tudtam elfogyasztani, annyi régen látott emberrel találkoztam és beszélgettünk szinte kivétel nélkül mindegyikkel. Közös táncház is remek hangulatban telt, a magyar népi kultúrában itt sajátos módon a tamburazenészek vannak többségben a vonóssal szemben, akik elképesztő hangulatot teremtettek a sok környékről és messziről jött vendégek számára. Ekkor is még csak sejteni mertem, hogy rengeteg embert és az itteni magyarságot meg fogja mozgatni a fesztivál.

A vajdasági magyarság életében nagyon fontosak ezek a rendezvények

Másnap reggel Ada belvárosában keringtünk, a nyári nap erejét megmutatva izzadva siettünk a helyi iskola udvarába, hogy reggelizzünk. Közvetítő kocsi, rengeteg bódé és körülbelül száz embert találtunk abban az utcában, ahol a fesztivál színpada is található volt. Eléggé ledöbbentünk a látványtól és csak remélni tudtuk, hogy valóban sokan el is fognak jönni. A programunk ezután az öltözéssel telt, mivel egy rövid vonulást követően az ünnepi áhítatra érkeztünk a katolikus templomba. Egy óriási, gyönyörű templomba, amit megtöltöttek a magyar népviseletbe öltözött táncosok. Önmagában is megható egy látvány volt ez, de az atya beszéde és az énekek emelték csak ezt az érzést.

Elmondta, legyünk hálásak azért, amiért megjutalmazzuk magunkat azzal az örömmel, hogy táncolunk és zenélünk.