Több kérdés is felmerült bennünk, amikor megtudtuk, hogy negyedik rész is készül a Bad Boys-ból: Kell ez nekünk? Nem fog ez a franchise is a Halálos iramban lejtőjén elindulni?

Most, hogy láttuk az új részt, az első kérdésre azt a választ tudjuk adni, hogy kellett ez a film, főleg azért, mert az utóbbi időben kevés akció-vígjátékot kap a moziközönség, pedig szükség lenne rájuk. Nem akar a néző mindig agyalni, ki szeretné kapcsolni az elméjét. A második kérdésre viszont nem tudunk ilyen kedvezően reagálni, mert félő, hogy az alkotók szeretnének majd egy ötödik, hatodik, hetedik és még ki tudja, hogy hányadik részt is készíteni.

A negyedik rész sokkal jobb, mint a harmadik

2020-ban debütált a Bad Boys harmadik része, amellyel nem voltunk teljesen kibékülve. Nem éreztük azt, hogy a Mindörökké rosszfiúk jutalomjáték lenne a két, valljuk be, korosodó színésznek. Itt is azt éreztük, mint a Die Hard ötödik része alatt: az alkotók azt akarták üzenni, hogy Will Smith és Martin Lawrence már öregek ilyenhez, és adják át a stafétát a fiataloknak. Egy olyan felállás, amelyben egy csapaton belül vannak fiatalok és idősek, egy ideig talán jó poénforrás, viccesek az ellentétek, de egy idő után izzadságszagúvá tud válni, és számunkra a harmadik résznél ez történt.

Ezért féltünk nagyon a negyedik Bad Boys-tól, de szerencsére az alkotóknak sikerült javítani. Úgy éreztük, hogy a negyedik részben a jól megszokott párosunk visszatért, hogy a tőlük megszokott módon szórakoztassanak minket.

A film története nem nagy szám, sőt kiszámítható, de efelett szemet tudtunk hunyni, mert az akciók és a jól időzített poénok kárpótoltak érte. A fiatalok is ugyanúgy visszatérnek, de vigyáztak arra, hogy ne lopják el a show-t.

Egy podcast beszélgetés során sikerült talán a legjobban összefoglalni azt, hogy érdemes-e megnézni a filmet:

– Ha az első félórát kibírjuk – itt még kicsit rezeg a léc, hogy megtalálták-e a megfelelő egyensúlyt a poénos részek és az akciók között az alkotásban –, akkor érdemes adni a Bad Boys 4-nek egy esélyt, már csak azért is, mert nagyon kevés akció-vígjáték készül mostanában. Jó volt azt hallani a moziban ülve, hogy körülötted nevetnek a közönség tagjai. Senki sem a történet gyengeségeire koncentrált, hanem arra, hogy jól érezze magát, mert ennek a műfajnak ez a lényege: élvezzük és szórakozzunk rajta.