A PTE mindig is céljának tekintette, hogy segítse a fiatalokat abban, hogy amikor eljön az idő, akkor a helyes döntést hozzák meg választott pályájukkal kapcsolatban. Ezért sem meglepő, hogy a felsőoktatási intézmény több szervezeti egysége is szervez nyári táborokat. Ebből a sorból pedig nem marad ki a MIK sem.

A PTE MIK egyik nyári tábora során a középiskolások különböző mérnökök bőrébe bújhatnak

A tervezés és építkezés menetébe kapnak betekintést a nyári tábor során

Július 1. és 5. között a PTE MIK ad otthont a Tervező és építkező tábornak.

Az ötnapos napközis tábor keretében interaktív és kézműves foglalkozásokat tartanak a kar szellemiségében, amelyeket sportfoglalkozásokkal, akadályversennyel és Pollack strandi csobbanással is kiegészítenek. A foglalkozásokon – kép készítése spatulából, ugráló béka papírhajtogatással, kulcstartó készítése filcből, pompom szörnyecske készítése, vitorlás írisz technikával, baglyocska levegőre száradó gyurmából, parafadugó tutaj – a gyerekek közelebb kerülnek a tervezés és építkezés menetébe, valamint egy kis informatikát is belecsempésznek a szervezők a táborba.

A táborra iskolások (11-14 év) jelentkezését várják június 24-ig.

Nemcsak alkotnak, hanem szórakoznak is az öt nap során

Ovis kreatív tábort is szervez a MIK július 8. és 12. között Építsünk és varázsoljunk tornyokat! címmel.

A táborban igyekeznek minél több apróságot készíteni a gyerekekkel, amelyekkel utána játszani is tudnak. A programok között szerepel virágok, fák készítése, pizzaszelet és fánk “sütése” és állatkerti állatkák készítése papírtányérból és tengerparti állatok –béka, rákok, halak – készítése. Az öt nap során várhatóan sokat lesznek a gyerekek a szabad levegőn, ahol kincskeresés és különböző mozgásforma is vár rájuk. Mindezek mellett ellátogatnak a Pécsi Állatkertbe, ahol megnézik a Kar örökbefogadott mosómedvéjét, MiMIKét, valamint a tábor részeként csobbanhatnak a részt vevők a Pollack strandon is.

A táborba óvodásokat (3-6 év) várnak, amire jelentkezni július 1-ig lehet.

Mérnökök bőrébe bújhatnak a középiskolások

Az augusztus sem telik el tábor nélkül a MIK-en, hiszen augusztus 23. és 30. között Mit csinál a mérnök? címen szervez tábort középiskolásoknak. A diákok lehetőséget kapnak ezen alkalmon, hogy mindennap más mérnök bőjébe bújjon, hogy megtapasztalhassák, hogy mit is csinálnak az adott szakmában elhelyezkedők. A részt vevők gyakorlati feladatokon keresztül ismerkednek meg a pálya szépségeivel. Az átélt élmények pedig egy vagy akár több lépéssel is segíteni tudják a középiskolásokat abban, hogy érettségi után merre menjenek tovább.