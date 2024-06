A művészetek világában elmerülni minden évszakban érdemes. A pécsiek pedig igen szerencsések, hiszen télen, tavasszal, nyáron és ősszel is sok tárlatnak ad otthont a város, és különböző művészi univerzumokba képesek elrepíteni az érdeklődőket.

Nyáron is sok kiállítással várja a város a művészetek kedvelőit (A kép illsuztráció)

Fotó: blurAZ / Forrás: Shutterstock

Terítéken a gördeszkázás

Art Of Skate – a gördeszka Kaliforniától Pécsig címmel nyílt májusban kiállítás a Pécsi Galériában, amely a gördeszkázás történetét és művészetét mutatja be az első próbálkozástól addig, amíg olimpiai sportággá nem vált. A látogatók olyan gördeszkákat nézhetnek meg, amelyek művészi alkotással készültek, de relikviákat, a sporthoz kapcsolódó divatot, fotókat is felvonultat a tárlat, ami szeptember 15-ig megtekinthető.

Magyarországon először!

Az m21 Galéria ad otthont egy egyedülálló kiállításnak, Jacques Villeglé: A város falain, 1947-2021 címmel. Villeglé a POP ART úttörője és a Street Art látnoka, akinek több mint száznegyven alkotását vonultatja fel a tárlat. A művész univerzumában, amely tartalmaz szaggatott plakátokat, kollázsokat, filmeket, matricákat, kriptográfiákat, egészen szeptember 22-ig merülhetnek el az érdeklődők.

20 éves az InstArt Csoport

A Civil Közösségek Házában szeptember 9-ig látható a Rögtönzött töredékek című tárlat, amely a húszéves InstArt Csoport kiállítása. A közösség egy speciális érdeklődésű alkotó csoport hazai fotográfusokból, akik feladatuknak tekintik, hogy ne vesszen feledésbe a fotózás egyik legérdekesebb, történelmi kort megért területe, és célja megismertetni az instantfotó-nyersanyagra dolgozó hazai fotográfusok munkáit.

Diploma kiállítás a Nádorban

Csak pár napig, pontosabban június 28-ig látogatható a Diploma Kiállítás a Nádor Galériában, ahol a 2024-ben festőművész, szobrászművész, tárgyalkotás és elektronikus zenei médiaművész szakon végzett hallgatók munkái láthatók.

+1 A Fishingen nyáron nagy képzőművészeti kiállítás is lesz

Idén is megrendezi a tavaly nagy sikernek örvendő drMáriás tárlatot a Fishing on Orfű csapata, amelyen a művész legújabb alkotásait csodálhatják meg a fesztiválozók. De ez csak egy kis része annak a nagyszabású programnak, amely a fesztivál képzőművészeti részeként valósul meg. A négy nap során fényinstallátor, graffitisek, textilművészek és szobrászok alkotásai is láthatók lesznek.