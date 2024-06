Remek estében volt azoknak részük, akik csütörtökön a pécsi Szabadkikötőt választották szórakozásuk helyének, ugyanis Agócs Márton, Katona Bálint és a Kacaj zenészei muzsikáltak egy órán keresztül aurevoir.-dalokat, a zenekar frontemberének saját szerzeményeit. Az ezt követő folkkocsma pedig egészen éjjelig tartott, így aki táncra akart perdülni, megtehette.

Agócs Márton sok dala Pécshez köthető

A koncertet Agócs kezdte el, aki az estét a pécsi barátainak, illetve az évek alatt hozzá közel kerülő, hívogató pécsi zenészközegnek ajánlotta. Dal formájában pedig köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen szinten segítette a művész alkotásait.

Pécs jelenti a dalainak forrását

A megszólaltatott dalok közül néhány saját szerzemény volt, mind pécsi kötődéssel, általában ezek a pécsi utazásai, a környéken lakó emberekkel való találkozásai során íródott. Elmesélte a dalok között, hogy merítkezett már egy olyan betervezetlen utazás alatt, ami eredetileg két napos lett volna, ám egy hét lett a Pécsen tartózkodásából, előkerült egy kedves emlék a Széchenyi térről, amit dalba öntött. A szóban forgó héten fogalmazódott meg benne az üzenet saját maga gonoszabbik, rosszabbik részének felé, amit dalba is öntött.

Annál sikeresebb felnőtt vagy, minél jobban le tudod győzni ezt az éned.

Üzente mindenkinek dala előtt. Elmesélte a koncert alatt, írt már dalt egy közösségi médián látott kiírásról, de édesanyja unszolására zenésített már verset, ami fel is került a legutóbb kiadott, Deák rét című lemezükre.

Kiegészülve Katona Bálinttal előadták a zenekaruk slágereit és legújabb dalait, „Szólok, hogyha elfelejtenél” címmel a fesztiválozókat célozták meg, akiket sok szeretettel várnak a Fishing on Orfűre koncertjükre. „Héjanász” címmel egy egészen friss, Pécsen íródott dalt is előadtak, mielőtt a Kacaj zenekar tagjaival kiegészülve fejezték be a koncertet. Agócs a „Fenébe” című dal szövegét átírva dicsőítette még a környéket: „A mecseki csorgó víz, olyan édes, mint a méz.”