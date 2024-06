Szabó Balázs Bandája megzenésített versekkel várja a közönséget a Pécsi Nyári Színház keretében

Szabó Balázs mindig is elkötelezett volt a versek megzenésítése iránt, amit jól mutat, hogy első, 2004-ben megjelent lemeze is Faludy György műveinek feldolgozását tartalmazta. Faludyval közösen tartottak zenés, irodalmi esteket, melyek gerincét Szabó Balázs verséneklései adták. A Szabó Balázs Bandája legutóbbi irodalmi ihletésű kiadványa a 2018-as Hasonlatok koncertlemez és koncertfilm, amely teljes egészében Radnóti megzenésített verseit tartalmazza, de Pilinszky és Grecsó művek is szerepelnek lemezeiken.

Az elmúlt években született versmegzenésítések közül sok elhangzik majd a zenekar június 18-i műsorában, de olyan művek is felcsendülnek, amelyeket eddig még nem hallhatott a közönség. Ezen kívül néhány versdal is elhangzik az "Egy ember lépked hangtalan" című előadásukból, amit 2021-ben, Pilinszky János születésének 100. évfordulójára emlékezve, a Nemzeti Színházban mutatott be a Szabó Balázs Bandája, dupla telt ház előtt.

A Csöndkabát a fővárosi Városmajorban is debütált június 18-án.