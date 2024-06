A Szépművészeti Múzeum egyik leglátványosabb terme a román csarnok, amely 2018-ban tárta fel újra kapuit a közönség előtt. Ezt megelőzően a második világháborút megelőzően volt utoljára látható, s nagyszabású restaurációs munkálatok előzték meg az újranyitást.

A pécsi székesegyház és a román csarnok kapcsolat

Forrás: 3dpano.hu

Érdemes meglátogatni, ugyanis egészen letaglózó élményt kínál, nemcsak a neoromán freskók, hanem a jellegzetes bélletes kapuzatokról készült kiváló másolatok végett is.

A csarnokba lépve a pécsi székesegyházat ismerő látogató fejében rögtön megteremhet a kapcsolat a látottakkal, hiszen mind a román csarnok, mind a pécsi katedrális a századforduló neoromán stílusjegyeit viseli magán. Azonban, ha figyelmesen elolvassuk a tájékoztató szövegeket, további, a stílusbeli hasonlóságon túlmutató kapcsolatokat is felfedezhetünk.

A csarnok belső dekorációját az épület építészei, Schickedanz Albert és Herzog Fülöp tervezték meg 1900 végén. A románkori bazilikát idéző tér hatalmas oszlopokkal és pillérekkel tagolt. Az oszlopok fejezeteit a pécsi székesegyház oszlopfőiből inspirálódva tervezték meg

– olvashatjuk.

Sőt, azt is megtudhatjuk, a gazdag festészeti dekoráció Reissmann Károly Miksa és Glaser János festők alkotásai, 1903/4-ből. Közülük pedig, mint a múzeumi tájékoztató is leírja, Glaser a pécsi székesegyház dekoratív festészeti munkáin is dolgozott korábban.

Egy és ugyanazon művész keze nyoma fedezhető fel tehát a pécsi székesegyház díszítései és a Szépművészeti Múzeum román csarnokának falain, ráadásul a pécsi katedrális is ihlető forrásul szolgált a tervezők számára.

De ki is volt ez a Glaser János?

Glaser János, a pécsi székesegyház és a román csarnok titokzatos festője

Glaser János neve kevésbé csenghet ismerősen a magyar művészettörténet kontextusában, nagy ismertségre nem tett szert, szakmai elismertségre azonban maga korában igen, ezt mutatja az is, hogy a 20. század elején a román csarnok munkáiban is fontos szerepet kapott. Bár bőséges forrásanyag nem áll rendelkezésre róla, olybá tűnik, a pécsi székesegyházban végzett munka alapozhatta meg karrierjét Glasernek.