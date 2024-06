– A nemzeti összetartozás napján fejet hajtunk, és megemlékezünk a trianoni döntés következményeiről. Azokról a családokról akik egyik pillanatról a másikra kerültek önhibájukon kívül kisebbségbe, egy másik ország területére. Ezen a napon gondolunk azokra a magyar honfitársaink is, akik 104 év után is kitartanak, őrzik anyanyelvüket, népdalainkat és ma is ápolják a magyar kultúrát