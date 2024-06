Készítenek úgynevezett ROmoCross autókat, de lesz agarászat, csillámtetoválás, homokkép készítés és a sváb hajfonást is kipróbálhatják a lányok. Ebéd után indul a solymászat, majd a sörivó verseny, a gyerekeket öko-játszóházzal és kürtőskalács sütéssel is várják. Egész napos programok továbbá az íjászat, kézműves foglalkozás, korongozás, fafaragás, és különleges sváb családi fotózáson is részt lehet venni. A rendezvényen helyi művészek, kézművesek is bemutatkoznak, majd 17 órakor DJ Marki lép színpadra.